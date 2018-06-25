Ключевой хавбек ПСЖ намерен перейти в "Барселону"

Ключевой полузащитник ПСЖ Адриан Рабьо определился со своим будущим, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, 23-летний хавбек откажет парижанам в продлении действующего контракта, который рассчитан до лета следующего года. Футболист планирует установить контакт с каталонской "Барселоной", чтобы обсудить возможность своего переезда на "Камп Ноу". Если "сине-гранатовые" изъявят желание его подписать, Рабьо будет готов затребовать своей продажи от чемпионов Франции.

Напомним, ПСЖ готовит предложение по ведущему хавбеку "Баварии". | soccernews.ru