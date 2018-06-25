Ключевой хавбек ПСЖ намерен перейти в "Барселону"

Теги барселонапсжадриан рабьо

Ключевой хавбек ПСЖ намерен перейти в "Барселону"Ключевой полузащитник ПСЖ Адриан Рабьо определился со своим будущим, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, 23-летний хавбек откажет парижанам в продлении действующего контракта, который рассчитан до лета следующего года. Футболист планирует установить контакт с каталонской "Барселоной", чтобы обсудить возможность своего переезда на "Камп Ноу". Если "сине-гранатовые" изъявят желание его подписать, Рабьо будет готов затребовать своей продажи от чемпионов Франции.

Напомним, ПСЖ готовит предложение по ведущему хавбеку "Баварии". | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Последний шанс Исландии: викинги сразятся с Хорватией в последнем матче группы "D"

Последний шанс Исландии: викинги сразятся с Хорватией в последнем матче группы "D"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов