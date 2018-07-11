Ключевой хавбек ПСЖ согласовал контракт с "Барселоной"

"Барселона" не оставляет попыток заполучить полузащитника ПСЖ Адриана Рабьо.

Несмотря на отказ парижского клуба обсуждать возможность трансфера 23-летнего хавбека, спортивный директор "сине-гранатовых" Эрик Абидаль провёл переговоры с агентом футболиста.

Как сообщает Sport.es, Рабьо дал согласие на переход в "Барселону" и даже согласовал условия личного контракта. В случае переезда на "Камп Ноу" француз заключит пятилетнее соглашение с зарплатой 7 миллионов евро в год. | http://soccernews.ru