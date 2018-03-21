Ключевой хавбек "Реала" может перебраться в ПСЖ

Ключевой полузащитник мадридского "Реала" Каземиро ближайшим летом может перебраться в ПСЖ, информирует испанская пресса.

Сообщается, что парижане уже вышли на контакт с 26-летним хавбеком "сливочных", сделав ему солидное в финансовом плане предложения. Бразилец взял время на раздумье.

В нынешнем сезоне Каземиро забил 6 мячей и сделал 3 результативные передачи в 36 матчах за "Реал".

Напомним, в ПСЖ определились с приоритетным кандидатом на замену Эмери. | soccernews.ru