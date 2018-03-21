Ключевой хавбек "Реала" может перебраться в ПСЖ

Теги псжреал мадридказемиро

Ключевой хавбек "Реала" может перебраться в ПСЖКлючевой полузащитник мадридского "Реала" Каземиро ближайшим летом может перебраться в ПСЖ, информирует испанская пресса.

Сообщается, что парижане уже вышли на контакт с 26-летним хавбеком "сливочных", сделав ему солидное в финансовом плане предложения. Бразилец взял время на раздумье.

В нынешнем сезоне Каземиро забил 6 мячей и сделал 3 результативные передачи в 36 матчах за "Реал".

Напомним, в ПСЖ определились с приоритетным кандидатом на замену Эмери. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Что там в Китае? Оскар и Халк на вершине, Карраско и Гайтан на дне, и другие вести из Поднебесной

Что там в Китае? Оскар и Халк на вершине, Карраско и Гайтан на дне, и другие вести из Поднебесной

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 29 75
2 Атлетико Мадрид 29 64
3 Реал Мадрид 29 60
4 Валенсия 29 59
5 Вильярреал 29 47
6 Севилья 29 45
7 Жирона 29 43
8 Бетис 29 43
9 Хетафе 29 39
10 Сельта Виго 29 39
11 Эйбар 29 39
12 Леганес 29 36
13 Атлетик Бильбао 29 35
14 Эспаньол 29 35
15 Реал Сосьедад 29 33
16 Алавес 29 31
17 Леванте 29 27
18 Лас Пальмас 29 21
19 Депортиво Ла-Корунья 29 20
20 Малага 29 14
Полная таблица

топ-5 тегов