Ключевой хавбек "Селтика" не сыграет с "Зенитом"

Теги селтикзенит санкт-петербург

Ключевой хавбек "Селтика" не сыграет с "Зенитом"

Полузащитник "Селтика" Джонни Хэйс получил тяжёлую травму в матче чемпионата Шотландии с "Данди".

Как сообщает официальный сайт клуба, у 30-летнего ирландца выявлен перелом ноги, в связи с чем он уже был прооперирован.

Таким образом, Хэйс выбыл до конца сезона. Соответственно, он не сможет сыграть с "Зенитом" в матчах 1/16 финала Лиги Европы.

Не пропустите: Топ-10 матчей 2017 года. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 27 тура

Турнир прогнозов: анонс 27 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Селтик 33 91
2 Абердин 33 67
3 Рейнджерс 33 58
4 Сент-Джонстон 33 49
5 Харт оф Мидлотиан 33 45
6 Партик Тистл 33 41
7 Килмарнок 33 35
8 Росс Каунти 33 33
9 Гамильтон Академикалс 33 32
10 Мотеруэлл 33 32
11 Данди 33 30
12 Инвернесс КТ 33 25
Полная таблица

топ-5 тегов