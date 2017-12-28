Ключевой хавбек "Селтика" не сыграет с "Зенитом"

Полузащитник "Селтика" Джонни Хэйс получил тяжёлую травму в матче чемпионата Шотландии с "Данди".

Как сообщает официальный сайт клуба, у 30-летнего ирландца выявлен перелом ноги, в связи с чем он уже был прооперирован.

Таким образом, Хэйс выбыл до конца сезона. Соответственно, он не сможет сыграть с "Зенитом" в матчах 1/16 финала Лиги Европы.

Не пропустите: Топ-10 матчей 2017 года. | http://soccernews.ru