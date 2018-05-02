Ключевой игрок "Атлетико" может сыграть с "Арсеналом"

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Ключевой игрок "Атлетико" может сыграть с "Арсеналом"

Бразильский защитник "Атлетико" Филипе Луиc восстановился после травмы, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист попадет в заявку мадридского клуба на ответную встречу 1/2 финала Лиги Европы против "Арсенала".

Ранее сообщалось, что бразилец из-за перелома берцовой кости пропустит несколько месяцев, но травма игрока оказалась не столь серьезной.

Матч "Атлетико" - "Арсенал" состоится 3 мая и начнется в 22:05.

В нынешнем сезоне 32-летний Луис сыграл 25 матчей за "Атлетико".

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