Ключевой игрок "Атлетико" травмировал колено

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Ключевой игрок "Атлетико" травмировал колено

Защитник мадридского "Атлетико" Хуанфран получил травму колена, сообщает Cope.es.

По информации источника, у 33-летнего футболиста диагностировано повреждение подколенного сухожилия. Сроки восстановления фулбека станут известны позднее.

В этом сезоне Хуанфран сыграл за "Атлетико" 27 матчей и сделал 4 результативных передачи.

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