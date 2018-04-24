Ключевой игрок "Атлетико" травмировал колено

Защитник мадридского "Атлетико" Хуанфран получил травму колена, сообщает Cope.es.

По информации источника, у 33-летнего футболиста диагностировано повреждение подколенного сухожилия. Сроки восстановления фулбека станут известны позднее.

В этом сезоне Хуанфран сыграл за "Атлетико" 27 матчей и сделал 4 результативных передачи.

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