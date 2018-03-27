Ключевой игрок ЦСКА пропустит матч с "Ростовом"

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Ключевой игрок ЦСКА пропустит матч с "Ростовом"

Защитник ЦСКА Марио Фернандес не поможет своей команде в матче 24-го тура чемпионата России против "Ростова".

"Процесс восстановления у Фернандеса идёт по плану. На следующей неделе проведём дополнительное обследование, от которого и будем отталкиваться. Сыграет ли он с "Ростовом"? Нет. Будет ли готов к матчу с "Арсеналом"? Об этом можно будет сказать только на следующей неделе, после контрольного обследования и тестовых занятий" - сказал врач армейцев Шагабутдин Керимов.

Напомним, что матч "Ростов" - ЦСКА состоится 1 апреля в 19:00 по московскому времени.

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