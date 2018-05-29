Ключевой игрок "Интера" может перебраться в "Ювентус"

Правый латераль Жоау Канселу, выступающий за "Интер" на правах аренды, может перейти в стан чемпиона Италии - туринский "Ювентус".

Контракт игрока принадлежит "Валенсии", и "бьянконери" готовы перехватить португальца, предложив испанскому клубу 35 миллионов евро, а самому игроку - более выгодный контракт.

В минувшем сезоне Канселу стал ключевым игроком "Интера", провел 26 матчей в Серии А, забил 1 гол и отдал 4 ассиста.

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