Ключевой игрок киевского "Динамо" не поможет команде в матче с "Янг Бойз"

Форвард "Динамо" Дьемерси Мбокани травмировался в игре с "Карпатами" (1:1) и не сыграет против "Янг Бойз" в Лиге Европы.

Ситуацию прокомментировал главный врач киевского клуба Леонид Миронов.

"По возвращению в Киев футболисту была проведена МРТ, которая показала небольшое растяжение мышцы бедра. На восстановление потребуется около 3-4 дней. На выездной матч против "Янг Бойз" Дьемерси не отправится, а вот к следующему поединку, с "Ворсклой", будет готовиться наравне с остальными футболистами", - отметил он.

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