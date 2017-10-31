Ключевой игрок киевского "Динамо" не поможет команде в матче с "Янг Бойз"
Форвард "Динамо" Дьемерси Мбокани травмировался в игре с "Карпатами" (1:1) и не сыграет против "Янг Бойз" в Лиге Европы.
Ситуацию прокомментировал главный врач киевского клуба Леонид Миронов.
"По возвращению в Киев футболисту была проведена МРТ, которая показала небольшое растяжение мышцы бедра. На восстановление потребуется около 3-4 дней. На выездной матч против "Янг Бойз" Дьемерси не отправится, а вот к следующему поединку, с "Ворсклой", будет готовиться наравне с остальными футболистами", - отметил он.
Читайте: Мбокани: "Я не против подписать новое соглашение с киевским "Динамо" | http://soccernews.ru
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