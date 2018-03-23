Ключевой игрок ПСЖ наказан длительной дисквалификацией

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Ключевой игрок ПСЖ наказан длительной дисквалификацией

Полузащитник ПСЖ Тьяго Мотта наказан трёхматчевой дисквалификацией за удаление в игре с "Анжером".

Таким образом, 35-летний итальянец пропустит поединки Лиги 1 против "Сент-Этьена" и "Монако", а также финал Кубка французской лиги против всё тех же монегасков.

В этом сезоне Мотта сыграл за ПСЖ 22 матча и забил 1 гол.

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