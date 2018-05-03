Ключевой игрок ПСЖ пропустит остаток сезона

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Ключевой игрок ПСЖ пропустит остаток сезона

Итальянский полузащитник ПСЖ Марко Верратти больше не сыграет в этом сезоне, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист сегодня перенес операцию на подколенных сухожилиях. Сроки восстановления игрока не разглашаются, но есть информацию, что он должен восстановиться к следующему сезону.

Таким образом хавбек пропустит оставшиеся матчи Лиги 1, а также финал Кубка Франции с "Ле Эрбье".

В этом сезоне 25-летний Верратти провел за ПСЖ 38 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 7 результативных передач.

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