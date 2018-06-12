Ключевой игрок ПСЖ решил покинуть клуб

Итальянский полузащитник ПСЖ Марко Верратти хочет сменить клуб, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, у футболиста произошел конфликт с новым главным тренером команды Томасом Тухелем, который потребовал от него сбросить вес.

Интерес к итальянцу проявляют "Реал", "Манчестер Юнайтед" и "Ювентус".

В минувшем сезоне 25-летний Верратти провел 42 матча во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 7 результативных передач.

Не пропустите: Верратти назвал лучший момент сезона для ПСЖ. | http://soccernews.ru