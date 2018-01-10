Ключевой игрок "Реал Сосьедада" пропустит матч с "Барселоной"

Ведущий защитник "Реал Сосьедада" Иньиго Мартинес не поможет своей команде в матче 19-го тура испанской Примеры против "Барселоны".

Как сообщает Sport.es, 26-летний футболист выбыл на неопределённый срок из-за мышечного повреждения левой ноги.

Напомним, что матч "Реал Сосьедад" – "Барселона" состоится 14 января в 22:45 по московскому времени.

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