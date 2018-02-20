Ключевой игрок "Ромы" рискует пропустить матч с "Шахтёром"

Участие полузащитника "Ромы" Алессандро Флоренци в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Шахтёра" находится под вопросом, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, 26-летний футболист испытывает проблемы с желудком, которые могут помешать ему сыграть с "горняками".

Напомним, что матч "Шахтёр" - "Рома" состоится в среду, 21 февраля, в 22:45 по московскому времени.

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