Ключевой игрок сборной Марокко рискует пропустить ЧМ-2018

Полузащитник "Фенербахче" и сборной Марокко Набиль Дирар рискует пропустить Чемпионат Мира 2018 года.

32-летний футболист из-за травмы икроножной мышцы не принимал участия ни в одном из последних матчей своей национальной команды.

Если в ближайшее время Дирар не вернётся в строй, то будет заменён в заявке марокканцев на Уалида эль-Хаджама из "Амьена".

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