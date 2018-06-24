Ключевой игрок сборной Уругвая пропустит матч с Россией

Защитник сборной Уругвая Хосе Хименес не поможет своей команде в матче третьего тура группового этапа ЧМ-2018 против России.

23-летний футболист не успевает восстановиться после травмы квадрицепса. Сейчас центрбек тренируется индивидуально.

Напомним, что матч Россия - Уругвай состоится 25 июня в Самаре.

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