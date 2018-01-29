Ключевой игрок "Селтика" не сыграет с "Зенитом"
Нападающий "Селтика" Ли Гриффитс травмировался в матче 24-го тура чемпионата Шотландии против "Хиберниана".
У 27-летнего футболиста повреждение икроножной мышцы, из-за которого он пропустит около месяца.
Таким образом, Гриффитс пропустит оба матча с "Зенитом" в рамках 1/16 финала Лиги Европы (15 и 22 февраля).
Отметим, что в активе форварда 12 голов в 32 играх этого сезона, что является вторым показателем среди бомбардиров "Селтика".
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