Ключевой игрок "Шахтёра" рискует пропустить матч с "Ромой"

Участие полузащитника "Шахтёра" Бернарда в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Ромы" находится под вопросом.

25-летний бразилец получил травму во вчерашнем поединке с "Черноморцем" и досрочно покинул поле на 71-й минуте.

"У него постоянная проблема с плечом. Мы оценим ситуацию и посмотрим, сможет ли он помочь команде в матче с "Ромой" - сказал главный тренер "горняков" Паулу Фонсека.

Напомним, что матч "Шахтёр" - "Рома" состоится в среду, 21 февраля, в 22:45 по московскому времени.

Не пропустите: Алиссон поделился ожиданиями от матча с "Шахтером". | http://soccernews.ru