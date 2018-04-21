Ключевой игрок "Зенита" пропустит матч с "Арсеналом"

Вратарь "Зенита" Андрей Лунев не поможет своей команде в матче 27-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала".

26-летний страж ворот остался вне заявки на игру с "канонирами", так как не успел восстановиться после мышечной травмы бедра.

Напомним, что матч "Арсенал" - "Зенит" состоится завтра в 14:00 по московскому времени.

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