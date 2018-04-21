Ключевой игрок "Зенита" пропустит матч с "Арсеналом"

Теги андрей луневзенит санкт-петербургарсенал тула

Ключевой игрок "Зенита" пропустит матч с "Арсеналом"

Вратарь "Зенита" Андрей Лунев не поможет своей команде в матче 27-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала".

26-летний страж ворот остался вне заявки на игру с "канонирами", так как не успел восстановиться после мышечной травмы бедра.

Напомним, что матч "Арсенал" - "Зенит" состоится завтра в 14:00 по московскому времени.

Не пропустите: Дзюба сыграет с "Зенитом". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

В пару к манкунианцам: "Челси" и "Саутгемптон" поборются за путевку в финал Кубка Англии

В пару к манкунианцам: "Челси" и "Саутгемптон" поборются за путевку в финал Кубка Англии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 26 56
2 Спартак Москва 26 50
3 ЦСКА Москва 26 48
4 Зенит Санкт-Петербург 26 48
5 Краснодар 26 47
6 Урал 27 36
7 Уфа 26 35
8 Арсенал Тула 26 35
9 Рубин 27 35
10 Ахмат 26 31
11 Ростов 27 31
12 Динамо Москва 26 30
13 Амкар 26 28
14 Анжи 27 24
15 Тосно 26 24
16 СКА Хабаровск 26 13
Полная таблица

топ-5 тегов