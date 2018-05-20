Ключевой защитник "Баварии" намерен сменить команду
Ключевой защитник мюнхенской "Баварии" Джером Боатенг выразил желание сменить команду по окончанию текущего сезона.
"Теперь самое время подумать об уходе. Меня всегда интересовали зарубежные чемпионаты... Мое решение не имеет ничего общего с тем фактом, что я плохо себя чувствую здесь. Это все, что я могу сказать", - цитирует 29-летнего бека fussballtransfers.com.
В нынешнем сезоне Боатенг забил 2 мяча и сделал 4 результативные передачи в 31 матче за "Баварию".
Напомним, вчера "Бавария" проиграла "Айнтрахту" в финальном матче Кубка Германии. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|84
|2
|Шальке
|34
|63
|3
|Хоффенхайм
|34
|55
|4
|Боруссия Дортмунд
|34
|55
|5
|Байер Леверкузен
|34
|55
|6
|РБ Лейпциг
|34
|53
|7
|Штутгарт
|34
|51
|8
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|49
|9
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|47
|10
|Герта
|34
|43
|11
|Вердер Бремен
|34
|42
|12
|Аугсбург
|34
|41
|13
|Ганновер 96
|34
|39
|14
|Майнц 05
|34
|36
|15
|Фрайбург
|34
|36
|16
|Вольфсбург
|34
|33
|17
|Гамбург
|34
|31
|18
|Кельн
|34
|22