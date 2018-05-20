Ключевой защитник "Баварии" намерен сменить команду

Ключевой защитник мюнхенской "Баварии" Джером Боатенг выразил желание сменить команду по окончанию текущего сезона.

"Т еперь самое время подумать об уходе. Меня всегда интересовали зарубежные чемпионаты... Мое решение не имеет ничего общего с тем фактом, что я плохо себя чувствую здесь. Это все, что я могу сказать ", - цитирует 29-летнего бека fussballtransfers.com.

В нынешнем сезоне Боатенг забил 2 мяча и сделал 4 результативные передачи в 31 матче за "Баварию".

Напомним, вчера "Бавария" проиграла "Айнтрахту" в финальном матче Кубка Германии. | soccernews.ru