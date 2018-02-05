Ключевой защитник "Бетиса" пропустит ЧМ-2018

Теги бетисмароккозухаир феддаль

Ключевой защитник "Бетиса" пропустит ЧМ-2018

Защитник "Бетиса" и сборной Марокко Зухаир Феддаль получил разрыв ахиллова сухожилия и выбыл на длительный срок.

Как сообщает Football Espana, 29-летний футболист перенёс операцию и пропустит Чемпионат Мира 2018 года.

В этом сезоне Феддаль сыграл за "Бетис" 15 матчей и забил 3 гола. 

Не пропустите: Бартра прокомментировал переход в "Бетис". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: итоги 32 тура

Турнир прогнозов: итоги 32 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 22 58
2 Атлетико Мадрид 22 49
3 Валенсия 22 40
4 Реал Мадрид 21 39
5 Вильярреал 22 37
6 Севилья 22 33
7 Эйбар 22 32
8 Сельта Виго 22 31
9 Жирона 22 31
10 Бетис 22 30
11 Хетафе 22 29
12 Леганес 21 29
13 Атлетик Бильбао 22 27
14 Реал Сосьедад 22 26
15 Эспаньол 22 25
16 Алавес 22 22
17 Леванте 22 20
18 Депортиво Ла-Корунья 22 17
19 Лас Пальмас 21 14
20 Малага 21 13
Полная таблица

топ-5 тегов