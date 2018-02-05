Ключевой защитник "Бетиса" пропустит ЧМ-2018

Защитник "Бетиса" и сборной Марокко Зухаир Феддаль получил разрыв ахиллова сухожилия и выбыл на длительный срок.

Как сообщает Football Espana, 29-летний футболист перенёс операцию и пропустит Чемпионат Мира 2018 года.

В этом сезоне Феддаль сыграл за "Бетис" 15 матчей и забил 3 гола.

Не пропустите: Бартра прокомментировал переход в "Бетис". | http://soccernews.ru