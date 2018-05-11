Ключевой защитник "Интера" вернулся в строй

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Ключевой защитник "Интера" вернулся в строй

Защитник миланского "Интера" Жоао Миранда восстановился после травмы приводящей мышцы, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, 33-летний бразилец вернулся к тренировкам в общей группе и готов сыграть в ближайшем поединке с "Сассуоло", который состоится 12 мая.

В этом сезоне Миранда сыграл за "Интер" 30 матчей, результативными действиями не отличался.

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