Ключевой защитник "Лестера" пропустит начало сезона

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Ключевой защитник "Лестера" пропустит начало сезона

Защитник "Лестера" Роберт Хут перенёс операцию в связи с травмой голеностопа, сообщает официальный сайт клуба.

Сроки восстановления 32-летнего немца составят полтора-два месяца. Таким образом, центрбек пропустит начало сезона 2017/18.

Отметим, что в прошлом сезоне Хут сыграл за "Лестер" 44 матча во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 результативных передачи.

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