Ключевой защитник "Милана" вернулся в строй

Теги миланалессио романьоли

Ключевой защитник "Милана" вернулся в строй

Защитник "Милана" Алессио Романьоли восстановился после травмы бедра и вернулся в строй, сообщает итальянская пресса.

В среду 23-летний футболист уже тренировался в общей группе. Возможно, центрбек примет участие в субботнем матче против "Вероны", однако в стане "россонери" больше заинтересованы в том, чтобы подвести его в оптимальной форме к финалу Кубка Италии, который состоится 9 мая.

Отметим, что Романьоли находился в лазарете почти месяц.

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