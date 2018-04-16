Ключевой защитник "Ромы" рискует пропустить первый матч против "Ливерпуля"

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Ключевой защитник "Ромы" рискует пропустить первый матч против "Ливерпуля"Ключевой защитник "Ромы" Костас Манолас рискует пропустить первый матч 1/2 финала Лиги Чемпионов против "Ливерпуля".

Как информирует CalcioMercato, 26-летний бек "волков" получил травму во вчерашнем матче чемпионата Италии против "Лацио". Степень серьезности повреждения и сроки восстановления грека станут известны на этой неделе, когда он пройдет медосмотр.

Напомним, президент "Ромы" исключил продажу Алиссона. | soccernews.ru

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6 Милан 32 53
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8 Аталанта 32 49
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15 Сассуоло 32 31
16 Кьево 32 30
17 СПАЛ 32 28
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