Ключевой защитник "Ромы" рискует пропустить первый матч против "Ливерпуля"

Ключевой защитник "Ромы" Костас Манолас рискует пропустить первый матч 1/2 финала Лиги Чемпионов против "Ливерпуля".

Как информирует CalcioMercato, 26-летний бек "волков" получил травму во вчерашнем матче чемпионата Италии против "Лацио". Степень серьезности повреждения и сроки восстановления грека станут известны на этой неделе, когда он пройдет медосмотр.

Напомним, президент "Ромы" исключил продажу Алиссона. | soccernews.ru