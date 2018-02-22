Ключевой защитник "Шахтёра" рискует пропустить ответный матч с "Ромой"

Защитник "Шахтёра" Сергей Кривцов, получивший травму в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Ромы", рискует пропустить ответный поединок с "волками".

По словам главного тренера "горняков" Паулу Фонсеки, 26-летний центрбек выбыл на несколько недель.

"Я пообщался с начальником нашего медицинского штаба, и пока ожидается, что Кривцов предварительно выпадает на несколько недель. Более точный прогноз станет известен после углублённого медосмотра" - сказал Фонсека.

Напомним, что ответный матч между "Шахтёром" и "Ромой" состоится 13 марта в Риме. Первая игра завершилась победой украинской команды со счётом 2:1. | http://soccernews.ru