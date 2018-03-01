Ключевой защитник "Ювентуса" пропустит финал Кубка Италии

Теги ювентусджорджио кьеллини

Ключевой защитник "Ювентуса" пропустит финал Кубка Италии

Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини пропустит финальный поединок Кубка Италии против "Милана", сообщает Football Italia.

У футболиста перебор желтых карточек в турнире и он получил одноматчевую дисквалификацию.

В этом сезоне 33-летний Кьеллини провел за "Ювентус" 29 матчей.

Матч "Ювентус" - "Милан" состоится 9 мая.

Не пропустите: Доннарумма пообещал отомстить "Ювентусу" в финале Кубка Италии. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

РФПЛ возвращается: "Локомотив" мчится к чемпионству, конкуренты продолжают погоню

РФПЛ возвращается: "Локомотив" мчится к чемпионству, конкуренты продолжают погоню

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 26 69
2 Ювентус 25 65
3 Лацио 26 52
4 Интер Милан 26 51
5 Рома 26 50
6 Сампдория 26 44
7 Милан 26 44
8 Аталанта 25 38
9 Торино 26 36
10 Фиорентина 26 35
11 Удинезе 26 33
12 Болонья 26 33
13 Дженоа 26 30
14 Кальяри 26 25
15 Кьево 26 25
16 Сассуоло 26 23
17 Кротоне 26 21
18 СПАЛ 26 20
19 Хеллас Верона 26 19
20 Беневенто 26 10
Полная таблица

топ-5 тегов