Ключевой защитник "Ювентуса" пропустит финал Кубка Италии

Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини пропустит финальный поединок Кубка Италии против "Милана", сообщает Football Italia.

У футболиста перебор желтых карточек в турнире и он получил одноматчевую дисквалификацию.

В этом сезоне 33-летний Кьеллини провел за "Ювентус" 29 матчей.

Матч "Ювентус" - "Милан" состоится 9 мая.

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