Ключевые игроки "Атлетико" пропустят матч Кубка Испании

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Ключевые игроки "Атлетико" пропустят матч Кубка Испании

Семь игроков основного состава "Атлетико" пропустят кубковый матч с "Сант Андреу".

Как сообщает Four Four Two, наставник "матрасников" Диего Симеоне предоставил отдых Яну Облаку, Лукасу Эрнандесу, Диего Годину, Саулю Ньигесу, Коке, Диего Косте и Антуану Гризманну.

Игра между "Сант Андреу" и "Атлетико" состоится завтра в 23:30 по московскому времени.

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