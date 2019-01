Ключевые игроки "Атлетико" пропустят матч Кубка Испании

Семь игроков основного состава "Атлетико" пропустят кубковый матч с "Сант Андреу".

Как сообщает Four Four Two, наставник "матрасников" Диего Симеоне предоставил отдых Яну Облаку, Лукасу Эрнандесу, Диего Годину, Саулю Ньигесу, Коке, Диего Косте и Антуану Гризманну.

Игра между "Сант Андреу" и "Атлетико" состоится завтра в 23:30 по московскому времени.

Читайте также: "Атлетико" хочет купить форварда "Интера". | http://soccernews.ru