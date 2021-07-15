Клюйверт близок к переходу в клуб из чемпионата Франции

Фото: инстаграм Джастина Клюйверта/Автор неизвестен

Голландский нападающий римской "Ромы" Джастин Клюйверт может перейти в "Ниццу", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По данным источника, клубы близки к договоренности. Клюйверт уже пообщался насчет перехода с новым главным тренером "Ниццы" Кристофом Гальтье.

В прошлом сезоне 22-летний Клюйверт выступал за "РБ Лейпциг" на правах аренды. Форвард провел за немецкий клуб 29 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с "Ромой" действует до лета 2023 года.

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