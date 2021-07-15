Клюйверт близок к переходу в клуб из чемпионата Франции

Теги джастин клюйвертроманиццатрансферы

Клюйверт близок к переходу в клуб из чемпионата Франции

Фото: инстаграм Джастина Клюйверта/Автор неизвестен

Голландский нападающий римской "Ромы" Джастин Клюйверт может перейти в "Ниццу", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По данным источника, клубы близки к договоренности. Клюйверт уже пообщался насчет перехода с  новым главным тренером "Ниццы" Кристофом Гальтье. 

В прошлом сезоне 22-летний Клюйверт выступал за "РБ Лейпциг" на правах аренды. Форвард провел за немецкий клуб 29 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с "Ромой" действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "Милан" отказал ПСЖ в трансфере Тео Эрнандеса. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" надолго теряет Селихова

"Спартак" надолго теряет Селихова

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов