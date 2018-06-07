Клюйверт близок к переходу в "Рому"

Форвард "Аякса" Джастин Клюйверт, скорее всего, продолжит карьеру в "Роме".

Как сообщает Calciomercato, римляне согласовали трансфер игрока за 20 миллионов евро. Сам футболист также согласился перебраться в "Рому".

Отметим, что "Рома" выиграла борьбу за Клюйверта у "Барселоны", "Ливерпуля" и "Тоттенхэма".

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