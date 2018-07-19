Клюйверт: "Хочется однажды стать как Тотти"

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Клюйверт: "Хочется однажды стать как Тотти"

Хавбек "Ромы" Джастин Клюйверт поделился мыслями о предстоящих выступлениях за римский клуб.

"Хочу показать свои способности и доказать свою ценность. Я хочу выступать лучше, чем в Голландии. Я способен и обязан сделать рывок. Не могу дождаться нового сезона. С футболистами нашего клуба в этом году мы можем многого добиться.

Франческо Тотти - великолепный образец. Он легенда клуба и пример для всех, кто переходит в "Рому". Хочется однажды стать как он, но заслужить уважение людей можно лишь на поле" - приводит слова Клюйверта Goal.com.

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