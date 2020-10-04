Клюйверт может продолжить карьеру в "РБ Лейпциг"
Хавбек "Ромы" Джастин Клюйверт может продолжить карьеру в "РБ Лейпциг". Об этом сообщает журналист Sky Sport Italia Фабрицио Романо.
По данным источника, немецкий клуб арендует игрока до лета 2021 года.
Клюйверт выступает в "Роме" с лета 2018 года за 17,25 млн евро, не считая бонусов. С тех пор футболист провел за "волков" 68 матчей во всех турнирах, забив 9 голов и отдав 10 результативных передач.
А еще: "Рома" арендовала форварда "Реала"| http://soccernews.ru
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