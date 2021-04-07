Клюйверт не хочет возвращаться в "Рому"

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Форвард "РБ Лейпцига" Джастин Клюйверт, перешедший в клуб на правах аренды из "Ромы", заявил, что хочет остаться в немецком клубе и после завершения арендного соглашения.

"В моем договоре об аренде нет опции выкупа, но мы ведь знаем, как работает трансферный рынок. Я отлично чувствую себя в "Лейпциге". Хочу ли я остаться здесь? Да!" — приводит AD слова Клюйверта.

Напомним, футболист сборной Нидерландов выступает за "быков" на правах аренды с октября 2020 года. За это время он выходил на поле в 23 матчах, в которых забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.



Аналитический портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 14 миллионов евро.