Клюйверт отметил важность Месси для сборной Аргентины

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Клюйверт отметил важность Месси для сборной Аргентины

Легенда футбола Патрик Клюйверт высказался в адрес Лионеля Месси.

"Месси - важный футболист, как для "Барселоны", так и для Аргентины. Я думаю, что он составляет 50% потенциала сборной. Не считаю, что все зависит только от него, но в хороший день он делает разницу.

Конечно, он обычный человек, однажды он может встать не с той ноги. Тогда для сборной осложнится ситуация. Команда очень страдала в квалификации, когда его не было. С Месси Аргентина бы наверняка победила в тех матчах, в которых проиграла" - приводит слова Клюйверта Barca Blaugranes.

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