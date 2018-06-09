Клюйверт отметил важность Месси для сборной Аргентины

Легенда футбола Патрик Клюйверт высказался в адрес Лионеля Месси.

"Месси - важный футболист, как для "Барселоны", так и для Аргентины. Я думаю, что он составляет 50% потенциала сборной. Не считаю, что все зависит только от него, но в хороший день он делает разницу.

Конечно, он обычный человек, однажды он может встать не с той ноги. Тогда для сборной осложнится ситуация. Команда очень страдала в квалификации, когда его не было. С Месси Аргентина бы наверняка победила в тех матчах, в которых проиграла" - приводит слова Клюйверта Barca Blaugranes.

Читайте также: Фигу: "Надеюсь, Месси подойдет к Чемпионату Мира в наилучшем состоянии". | http://soccernews.ru