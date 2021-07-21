Клюйверт перешел в "Ниццу"

Фото: твиттер "Ниццы"/Автор неизвестен

"Ницца" на официальном сайте объявила о переходе голландского полузащитника римской "Ромы" Джастина Клюйверта.

Французский клуб арендовал футболиста до лета 2022 года с правом последующего выкупа.

22-летний Клюйверт в прошлом сезоне выступал на правах аренды за "РБ Лейпциг". Он провел за клуб 27 матчей, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Ранее играл за "Аякс". За сборную Нидерландов провел два матча.

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