Клюйверт прошел медосмотр в "Роме"

Теги аяксромаджастин клюйверт

Клюйверт прошел медосмотр в "Роме"

Вингер "Аякса" Джастин Клюйверт сегодня прошел медицинское обследование в "Роме", сообщает официальный сайт клуба.

Футболиста обследовали врачи римской клиники "Вилла Стюарт". Таким образом, в ближайшее время "Рома" оформит трансфер форварда. 

Сумма трансфера 19-летнего Клюйверта составит 20 миллионов евро.

Не пропустите: "Порту" может переманить итальянского таланта. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Семь рекордов: которые могут быть установлены на Чемпионате Мира в России

Семь рекордов: которые могут быть установлены на Чемпионате Мира в России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов