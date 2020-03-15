Клюйверт рассказал о проблемах, возникших у него из-за коронавируса
Голландский нападающий "Ромы" Джастин Клюйверт рассказал, что у него возникли серьезные проблемы из-за распространения китайского коронавируса COVID-19.
"Я сижу в своем доме в Риме и ничего не могу делать. Клуб не разрешает мне выходить на улицу, поэтому я могу тренироваться только сам. Сейчас у меня гостит племянница и она рада быть со мной. Но теперь все те нормальные вещи, например, поход в парикмахерскую, более невозможны. Я уже три недели не был у парикмахера и у меня выросла огромная борода.
Я слежу за ситуацией, поэтому прошу всех максимально серьезно отнестись к этому. Не болейте сами, как и члены вашей семьи", - цитирует Клюйверта De Telegraaf.
Напомним, что число заразившихся коронавирусом в Италии превысило 15 тысяч человек.
Не пропустите: Джастин Клюйверт: "Отец - мой идол, но еще меня вдохновляет Роналду". | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Два клуба АПЛ интересуются вратарем "Лацио"
-
Решающие матчи еврокубков могут провести в формате "Финала четырех"
-
"Интер" может потерять одного из основных игроков летом
-
Руни рассказал о поездках с Роналду в Макдональдс
-
Клюйверт рассказал о проблемах, возникших у него из-за коронавируса
-
Хамес намерен покинуть "Реал"
-
"Барселона" нацелилась на французского таланта
-
"Спартак" потеряет сотни миллионов из-за коронавируса
-
Дом игрока "Тоттенхэма" ограбили преступники с мачете
-
Роналду сделал большой вклад в борьбу с коронавирусом
-
"Тоттенхэм" хочет купить полузащитника "Валенсии"
-
"Манчестер Юнайтед" намерен сохранить второго вратаря, которым интересуется "Челси"
-
Тухель не хочет отпускать Кавани из ПСЖ
-
"Атлетико" может вернуть Ансалди
-
"Ливерпуль" готов расстаться с четырьмя игроками летом
-
Тарасов назвал дураками тех, кто раскритиковал Терешкову
-
Мостовой раскритиковал поведение тренера "Спартака" Тедеско во время матчей
-
Алиссон поддержал челлендж по борьбе с коронавирусом
-
Уткин: "Роналдиньо - гений, который оказался идиотом"
-
От Халка до Неймара: рассказываем о 5 футболистах, которые начинали свой путь в дворовом футболе
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16