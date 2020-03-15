Клюйверт рассказал о проблемах, возникших у него из-за коронавируса

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Клюйверт рассказал о проблемах, возникших у него из-за коронавируса

Голландский нападающий "Ромы" Джастин Клюйверт рассказал, что у него возникли серьезные проблемы из-за распространения китайского коронавируса COVID-19.

"Я сижу в своем доме в Риме и ничего не могу делать. Клуб не разрешает мне выходить на улицу, поэтому я могу тренироваться только сам. Сейчас у меня гостит племянница и она рада быть со мной. Но теперь все те нормальные вещи, например, поход в парикмахерскую, более невозможны. Я уже три недели не был у парикмахера и у меня выросла огромная борода.

Я слежу за ситуацией, поэтому прошу всех максимально серьезно отнестись к этому. Не болейте сами, как и члены вашей семьи", - цитирует Клюйверта De Telegraaf.

Напомним, что число заразившихся коронавирусом в Италии превысило 15 тысяч человек.

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