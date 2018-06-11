Клюйверт в ближайшие дни должен завершить трансфер в "Рому"

Теги ромааяксджастин клюйверт

Клюйверт в ближайшие дни должен завершить трансфер в "Рому"

Вингер "Аякса" Джастин Клюйверт в шаге от перехода в "Рому".

Как сообщает Football Italia, 12 июня у игрока запланировано медобследование в римском клубе, после чего голландец подпишет с ними контракт.

Ранее сообщалось, что "Рома" согласовала трансфер Клюйверта за 18 миллионов евро.

Читайте также: Патрик Клюйверт считает, что его сыну рано играть за "Барселону". | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Вечные коты в мешке: чем способна удивить Коста-Рика на грядущем Чемпионате Мира?

Вечные коты в мешке: чем способна удивить Коста-Рика на грядущем Чемпионате Мира?

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов