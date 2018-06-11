Клюйверт в ближайшие дни должен завершить трансфер в "Рому"

Вингер "Аякса" Джастин Клюйверт в шаге от перехода в "Рому".

Как сообщает Football Italia, 12 июня у игрока запланировано медобследование в римском клубе, после чего голландец подпишет с ними контракт.

Ранее сообщалось, что "Рома" согласовала трансфер Клюйверта за 18 миллионов евро.

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