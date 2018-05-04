Клюйвертом заинтересовался английский гранд

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к вингеру амстердамского "Аякса" Джастину Клюйверту, информирует Mirror.

По сведениям издания, в стане "красных дьяволов" рассматривается вопрос о приобретении 18-летнего игрока голландского гранда уже ближайшим летом. Ожидается, что сам футболист будет не против попробовать свои силы на "Олд Траффорд".

В нынешнем сезоне Клюйверт забил 10 мячей и сделал 5 результативных передач в 35 матчах за "Аякс".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" утратил интерес к Умтити. | soccernews.ru