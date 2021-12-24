Кнудсен прокомментировал свой переход в "Ростов"
Фото: инстаграм "Ростова"/Автор неизвестен
Хавбек Магнус Кнудсен высказался о своем трансфере в "Ростов" из норвежского "Лиллестрема".
– Когда я впервые узнал об интересе "Ростова", подумал, что это может стать для меня захватывающим развитием карьеры игрока и в целом новой ступенью в жизни. Переговоры прошли очень легко, я ни на секунду не сомневался в своем выборе. Хочу отметить и то, как другие футболисты из Скандинавии прогрессируют в "Ростове". Конечно, это очень показательно для меня.
– Что знаешь о клубе и городе?
– Я уже успел кое-что изучить. Знаю, что Ростов-на-Дону – крупнейший город на юге России, в котором хороший климат. Еще я получил сотни теплых сообщений от болельщиков клуба! Нет сомнений, что на "Ростов-Арене" отличная поддержка команды. Мне очень приятно, с нетерпением жду встречи с болельщиками на стадионе!
– Общался с кем-нибудь из игроков, кто выступает в России?
– Нет, я ни с кем не общался и не советовался. Но хочу позвонить бывшему партнеру по "Лиллестрему" Бьорну Сигурдарсону, который раньше играл за "Ростов". Сейчас я хочу как можно быстрее познакомиться с новой командой и приносить пользу клубу, – сказал Кнудсен.
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