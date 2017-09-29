"Кобальтовые" против "аптекарей": "Шальке" принимает "Байер"
"Шальке" – "Байер"
Стадион: "Фелтинс-Арена" (Гельзенкирхен)
Начало матча: 21:30
Арбитр: Гвидо Винкманн (Керкен, Германия)
Открывает 6-й тур немецкой Бундеслиги противостояние в Гельзенкирхене, где местный "Шальке" примет леверкузенский "Байер". Оба клуба достаточно посредственно стартовали в чемпионате Германии, и пока не претендуют даже на попадание в зону еврокубков, хотя необходимых для этого ресурсов у команд предостаточно. Прошлый сезон был откровенно провальным как для "горняков", так и для "аспириновых", а ведь кадровые и финансовые возможности команд очень велики. Фаворитом мачта, пусть и с небольшим преимуществом, являются хозяева, хотя "Байер" для них - далеко не самый удобный соперник.
"Байер" располагается на 10-й строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 7 очков после 6 сыгранных матчей. Подопечные Херрлиха временами показывают очень привлекательный футбол, однако происходит это только на домашней арене. В трех матчах в родных стенах леверкузенцы добились двух разгромных побед над "Гамбургом" и "Фрайбургом", а также сыграли вничью с "Хоффенхаймом", общий счет – 9:2. На выезде "аптекари" проиграли все три матча, разница голов – 3:8. Однако статистика противостояний с "Шальке", примечательна тем, что 3 последних выезда на "Фелтинс-Арену" заканчивались победой "аспириновых".
"Шальке" после двух подряд поражений от "Баварии" и "Хоффенхайма" опустился на 7 место в чемпионате. Главный тренер команды Доменико Тодеско слишком увлекается тактикой, пытаясь в первую очередь нейтрализовать соперника, а вот атакующий потенциал "горняков" никто пока толком и не видел. Гельзенкирхенцы забили всего 7 голов в 6 матчах, причем 2 гола были забиты с пенальти, еще 2 со стандарта и 1 раз случился автогол. Пока не совсем понятно, что представляет из себя этот "Шальке" и каковы его реальные перспективы в текущем сезоне.
Интересные факты противостояния "Шальке" и "Байера":
В последних 6 матчах между этими командами был зафиксировано 4 победы "Байера" при 1 ничьей и 1 виктории "Шальке".
"Байер" выиграл три последних гостевых матча против "Шальке".
Леверкузенцы пропускали как минимум 2 гола в 4 последних гостевых матчах Бундеслиги.
Ориентировочные составы на игру:
Шальке: Фэрманн, Налдо, Керер, Настасич, Очипка, Горетцка, Калиджури, Коноплянка, Маккени, Харит, Бургшталлер.
Байер: Лено Хенрихс, Та, Рецос, Венделл, Кор, Арангис, Брандт, Фолланд, Бэйли, Аларио.
Прогноз на матч "Шальке" – "Байер":
Соперники примерно равны по силам, небольшое преимущество гельзенкирхенцам обеспечит поддержка болельщиков на домашнем стадионе, да и "Байер" уж слишком неубедительно смотрится в выездных встречах.
Букмекеры предлагают на победу "Шальке" коэффициент 2.51, на ничью – 3.54, на успех "Байера" – 3.01.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|6
|16
|2
|Хоффенхайм
|6
|14
|3
|Бавария Мюнхен
|6
|13
|4
|Ганновер 96
|6
|12
|5
|Аугсбург
|6
|11
|6
|РБ Лейпциг
|6
|10
|7
|Шальке
|6
|9
|8
|Герта
|6
|8
|9
|Боруссия Менхенгладбах
|6
|8
|10
|Байер Леверкузен
|6
|7
|11
|Айнтрахт Франкфурт
|6
|7
|12
|Штутгарт
|6
|7
|13
|Вольфсбург
|6
|6
|14
|Майнц 05
|6
|6
|15
|Гамбург
|6
|6
|16
|Фрайбург
|6
|4
|17
|Вердер Бремен
|6
|3
|18
|Кельн
|6
|1