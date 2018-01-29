Кобелев: "Паредес — молодой игрок, один из основополагающих для "Зенита"

Бывший капитан "Зенита" Андрей Кобелев считает, что петербургский клуб должен сохранить в команде Леандро Паредесе и Эмилиано Ригони, которыми интересуются в Европе.

"Паредес — молодой игрок, один из основополагающих для "Зенита", через него строятся атаки — поэтому, как мне кажется, он в Петербурге необходим и на него будут делать ставку. Что касается Ригони, то моё личное мнение таково: если за Эмилиано предлагают большую сумму, чем та, за которую "Зенит" его покупал, и клуб может выиграть от его продажи финансово, то его можно спокойно продавать без ущерба игровым взаимодействиям. Ведь на позицию Ригони у питерцев есть много игроков. Но, опять же, это моя субъективная оценка, со стороны можно говорить, что угодно", - сказал он.

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