Кобелев призвал Тедеско вести себя по-мужски

Бывший наставник московского "Динамо" и "Крыльев Советов" Андрей Кобелев поделился мнением о главном тренере "Спартака" Доменико Тедеско.

"Ты посмотри, как он себя ведёт! Да, психология и менталитет очень важны. Но когда после каждого свистка он прыгает и размахивает руками, то это уже работа на публику. А когда ты работаешь на публику, это означает неискренность. Каррера? У него было по-мужски, по-итальянски. Тедеско, веди себя нормально! Никто же тебе не говорит, что ты должен стоять, грустить и плакать. Но веди себя нормально, по-мужски!

Что он сделал с тем же Гончаренко (в марте 2020 года немец подбежал к тренеру ЦСКА и схватил его за куртку после отказа пожать руку - примечание Soccernews). Мы же, тренеры, наблюдаем за поведением друг друга. Смотрю, у него много показного. Может, я ошибаюсь. Я считаю, что он неплохой тренер", - сказал Кобелев.

Напомним, что Тедеско по окончании нынешнего сезона покинет "Спартак" в связи с истечением срока контракта.

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