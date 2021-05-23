Кобелев прокомментировал возможное назначение Руя Витории в "Спартак"

Фото: инстаграм Витории/Автор неизвестен

Бывший главный тренер московского "Динамо" Андрей Кобелев прокомментировал возможное назначение португальского специалиста Руя Витории в "Спартак".

"Наверное, на сегодня уход Тедеско — это потеря. Но если в следующем году "Спартак" займет первое место, то все скажут: "Хорошо, что Тедеско ушел". Кто бы что ни говорил, но красно-белые получили право на выступление в Лиге Чемпионов, и в этом большая заслуга Доменико. Кандидатура Руя Витории? Я пристально наблюдаю за португальским чемпионатом. Это же настоящая кладезь юных талантов! Я вижу, что практически все команды проповедуют атакующий и агрессивный футбол. Придет Руй Витория или нет, еще непонятно. Но у меня нет сомнений, что с его приходом "Спартак" сможет заиграть комбинационно", — приводят "Известия" слова Кобелева.

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