Кобелев: "С Бразилией сборная России вообще не играла в футбол, а с французами - пыталась"

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Кобелев: "С Бразилией сборная России вообще не играла в футбол, а с французами - пыталась"Известный в прошлом футболист, а ныне тренер Андрей Кобелев подвел итог товарищеским матчам сборной России против национальных команд Бразилии и Франции.

"Играла ли в этих матчах сборная в футбол? Получились две разные встречи. С бразильцами как раз вообще не играли, с французами - пытались. Вице-чемпионы Европы, имея впереди очень быстрых игроков, сами стремились где-то сыграть на контратаках", - приводит слова 49-летнего специалиста russian.rt.com.

Напомним, Газзаев выступил за обязательное приглашение Березуцких и Игнашевича на Чемпионат Мира. | soccernews.ru

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