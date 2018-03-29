Кобелев: "С Бразилией сборная России вообще не играла в футбол, а с французами - пыталась"

Известный в прошлом футболист, а ныне тренер Андрей Кобелев подвел итог товарищеским матчам сборной России против национальных команд Бразилии и Франции.

"Играла ли в этих матчах сборная в футбол? Получились две разные встречи. С бразильцами как раз вообще не играли, с французами - пытались. Вице-чемпионы Европы, имея впереди очень быстрых игроков, сами стремились где-то сыграть на контратаках", - приводит слова 49-летнего специалиста russian.rt.com.

Напомним, Газзаев выступил за обязательное приглашение Березуцких и Игнашевича на Чемпионат Мира. | soccernews.ru