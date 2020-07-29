Кобелев: "Сейчас "Зенит" - абсолютный лидер российского футбола"

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Кобелев: "Сейчас "Зенит" - абсолютный лидер российского футбола"

Экс-главный тренер "Динамо" и "Крыльев Советов" Андрей Кобелев рассказал, что думает о результатах "Зенита".

"Зенит" сохранил основную обойму. На место ушедшего Бранислава Ивановича сразу купили центрального защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена. Учитывая, что следующий сезон начнется уже 8 августа, питерцы наверняка продолжат набирать очки так же регулярно, как в концовке предыдущего чемпионата. Это позволит сразу создать задел. Ведь конкуренты пока не усилились, и времени для этого у них остается все меньше. Его почти нет.

Говорят, что нынешний "Зенит" - самый слабый за последние годы. Мягко говоря, спорное утверждение. Команда второй год чемпион. С запасом. Сейчас "Зенит" - абсолютный лидер российского футбола", - цитирует Кобелева "Советский спорт".

По итогам завершившегося сезона-2019/20 "Зенит" стал чемпионом России и обладателем Кубка страны.

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