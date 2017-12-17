Кобелев: "Слова Манчини - это полный абсурд"

Известный в прошлом футболист Андрей Кобелев раскритиковал главного тренера питерского "Зенита" Роберто Манчини.

"Знаете, меня тревожит фраза, которую постоянно повторяет Манчини, - что команда якобы недоукомплектована. Ему купили 10-12 игроков, а оказывается, нужно было еще? С моей точки зрения, это неправильно, это полный абсурд. Такое впечатление, что в начале сезона в "Зените" решили взять побольше футболистов, а дальше уже как-то разобраться с ними. Но мы видим, что явно не разобрались. Каждый раз состав тасуется и ротируется, за исключением трех-четырех стабильных игроков основы, а на выходе - плачевный результат", - цитирует бывшего футболиста Чемпионат.

Напомним, Лодыгин не исключил свой уход из "Зенита". | soccernews.ru