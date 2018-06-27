Кобелев: "В игре с Испанией нам будет очень нужен Смолов"

Известный тренер Андрей Кобелев поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной России против национальной команды Испании в рамках 1/8 финала Чемпионата Мира.

"За Испанию играют заслуженные мастера, очень титулованные игроки. Как бы испанцы ни выглядели на групповом этапе, они всегда могут прибавить и в качестве, и в движении. Понятно, что рисунок матча легко читается. Испания будет контролировать мяч, а наша сборная будет играть на быстрых атаках по разряженному пространству. В такой игре нам очень нужен быстрый форвард, такой как Федор Смолов. Пока у нападающего "Краснодара" не складывается игра на этом ЧМ-2018, но почему бы ему не проявить свои лучшие качества в самый ответственный момент", - цитируют 49-летнего специалиста Известия.

Напомним, ожиданиями от предстоящей игры поделился и Самедов. | soccernews.ru