Кобелев высказался о потере "Спартаком" Кокорина перед матчем с "Зенитом"

Бывший главный тренер "Динамо" Андрей Кобелев выразил мнение, что травма нападающего Александра Кокорина не станет серьезной потерей для московского "Спартака" перед матчем 19-го тура Российской Премьер-Лиги с петербургским "Зенитом".

"Судя по последним матчам, это не слишком серьезная потеря для "Спартака". В новой команде он играет пока очень мало и на сегодняшний день не является футболистом основного состава. Особенный настрой Кокорина на "Зенит"? Далеко не факт, что он бы рвал и метал на поле, даже в Санкт-Петербурге. Это всего лишь догадки", - приводит слова Кобелева "RT на русском".

В нынешнем сезоне 29-летний Кокорин провел за "Спартак" 10 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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