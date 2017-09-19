Кобелев: "Зенит" обескуражил "Уфу"

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Кобелев: "Зенит" обескуражил "Уфу"Известный в прошлом футболист Андрей Кобелев высказался о вчерашней победе питерского "Зенита" над "Уфой".

"Перед игрой шансы соперников всегда равны. Но тот темп и та интенсивность, которые задал "Зенит" в начале встречи, обескуражил "Уфу". В первые 25 минут "сине-бело-голубые" показали очень хорошую игру, забили два гола, контролировали ситуацию. Во встрече с "Динамо" подопечные Манчини ходили пешком, а здесь за счет огромной скорости, движения, быстрой работы с мячом, они поставили в тупик оборону "Уфы", - цитирует бывшего футболиста СЭ.

Напомним, "Зенит" выплатит "Реалу" 30 тысяч евро. | soccernews.ru

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